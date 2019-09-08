«Погоня с бюллетенями» в Петербурге может оказаться постановкой «оппозиционера» Врански

Санкт-Петербург, 8 сентября. Видеозапись некой «погони с бюллетенями» в Петербурге появилась в единый день голосования в социальных сетях. Как выяснили СМИ, ролик может быть инсценировкой, к которой причастен лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански.

Ранее в группе ВКонтакте «Новости Купчино» появилась видеозапись с кадрами «погони» за якобы укравшим бюллетени неизвестным. При этом автор публикации утверждает, что некие лица на автомобиле марки BMW украли в одной из УИК кипу листов голосования и попытались скрыться. По его словам, «доблестные граждане» поспешили остановить злоумышленников, однако им преградили путь.

В публикации также утверждается, что в похищении бюллетеней задействована организованная преступная группировка

«В районе действует настоящая ОПГ, которая массово сейчас похищает с участков бюллетени сотнями», — говорится в записи.

Как пишут «Невские новости», вполне вероятно, что эта «погоня с бюллетенями» может оказаться инсценировкой, к которой причастен лидер «Красивого Петербурга» Красимир Врански. В Сети был обнародован отрывок из его переписки, в которой он предлагает собрать «больше народа».

Ранее стало известно, что Красимир Врански, «переквалифицировавшийся» из общественника в «оппозиционера», выступает в поддержку скандально известного депутата петербургского Закса Максима Резника, печально прославившегося в связи с «наркоскандалом» после событий 1 мая.

Напомним, 8 сентября в Петербурге проходит единый день голосования. При этом в социальных сетях распространяется ложная информация, в которой публикаторы заявляют о нарушениях, которых в действительности на УИК зафиксировано не было. Так, например, появились утверждения, что на 105 УИК якобы наблюдается «массовый подвоз избирателей». Как выяснилось, на самом деле речь идет о моряках — жителях Петербурга, которые имеют полное право голосовать в Северной столице. В ближайшее время им предстоит снова отправиться в путь, и именно поэтому они пришли на избирательный участок вместе, из-за чего и возникла небольшая очередь.

Ранее сообщалось, что некоторые «оппозиционеры» пытаются дискредитировать ход дня голосования в Петербурге. 7 сентября в петербургском штабе блогера Алексея Навального прошли обыски. По предварительным данным, следователи нашли копии бюллетеней в туалетной комнате помещения. При этом глава штаба Навального Ольга Гусева, не успели полицейские войти и начать обыск, стала жаловаться в социальных сетях, паниковать и вести себя странно, будто ей есть что скрывать. На своем сайте Главное следственное управление заявило, что в ходе осмотра было обнаружено несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах губернатора Северной столицы.

В активных попытках помешать избирательной кампании в Петербурге также были замечены Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.