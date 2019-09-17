Малые бизнесмены ополчились на правительство Украины





В украинской столице бунтуют малые и средние бизнесмены, накануне они собрались у входа в здание, где заседают комитеты Верховной рады. Предприниматели боятся налоговых нововведений и принятия жестких фискальных законопроектов, которые активно лоббируют новые власти. Корреспондент Федерального агентства новостей в Киеве воочию наблюдал бурление народных страстей.

«Они хотят нашего закрытия! Они думают, мы получаем бешеные доходы! – истошно кричала Оксана, женщина в красном костюме, стоя напротив плаката «Хватит душить малый бизнес!» — А многие из нас, малых бизнесменов, еле сводят концы с концами! И мы вынуждены не только кормить свои семьи, но и государство, которое забирает у нас массу налогов! Если Рада посмеет принять законы №1053–1 и 1073, мы все уже к концу года пойдем по миру!»

Коллеги Оксаны, пришедшие вместе с ней к «служебному» зданию Верховной Рады, поддерживали ее одобрительными криками. Они держали плакаты «Время «стричь» офшоры!», «Мы честно платим налоги и помогаем больным!», «Хватит хоронить малый бизнес!» и т.д. Завидев сотрудников комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике, которые шли на работу, бизнесмены заулюлюкали и закричали: «Выйдите к народу! Расскажите, что вы там, ироды, задумали!» Но депутаты не стали вступать в диалог и быстро юркнули за дверь.

Все это стало наглядной иллюстрацией к тому, что у команды президента Владимира Зеленского назрел первый масштабный конфликт с украинскими предпринимателями. Малый и средний бизнес, которому по ходу предвыборной кампании обещали «минимум государства» и налоговую реформу, откровенно разочарован и обозлен.

«Беда в том, что руководство Рады сейчас лоббирует законопроекты, от которых мы едва отбились при режиме [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, — рассказал ФАН глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич. – Причем их хотят принять даже в более жестком варианте. Власть хочет ввести кассовые аппараты для ФЛП (физических лиц — предпринимателей. — Прим. ФАН), «премии» потребителям за наводки на точки, которые не выдают чеки, а также резкое увеличение штрафов за малейшие налоговые ошибки. Честно говоря, наше бизнес-сообщество находится в шоке.

По его словам, бизнес сдаваться не намерен, и готовит целый ряд акций протеста. А в случае чего — и целый новый «налоговый майдан». Главный законопроект, который раздражает бизнесменов — №1210, который предприниматели называют самым «драконовским» из пакета налоговых проектов. Он предусматривает серьезное расширение прав фискальных служб и резкое увеличение штрафов.

По словам предпринимателей, еще два законопроекта, нацеленные на регулирование малого бизнеса — №1053–1 и 1073 — профильный комитет Рады уже утвердил, и их в ближайшее время вынесут на голосование в парламент. В проекте 1053–1 предлагается внедрение так называемых программных РРО. То есть, предпринимателям уже не обязательно будет тратиться на кассовые аппараты — они могут пользоваться спецпрограммой на любом гаджете. Также власти обещают упростить регистрацию РРО и удешевить применение (не нужно оформлять договора, платить за услуги банкам и пр.). А покупателю можно выдавать не бумажный, а электронный чек, который тут же учитывается в базе налоговиков. Но бизнесмены видят в этом стремление государства в очередной раз залезть к ним в карман.

А проект №1073, по их мнению, вообще провокационный. Он предусматривает премии покупателям, которые будут «сдавать» продавцов, не выдающих чеки. Бдительным гражданам могут компенсировать стоимость покупки без чека на сумму от 100 гривен и более. Также потребители смогут через специальную информационную систему проверять аутентичность чеков, оформлять жалобы и пр.

Противостояние по части новых фискальных мер и налогов, похоже, вот-вот достигнет пика. Власти обвиняют малых бизнесменов в том, что те занижают обороты на 30-60 млрд гривен в год, из-за чего бюджет Украины теряет 2-2,5 млрд гривен.

«Но при этом, скажем, потери бюджета от контрабанды — 63–93 млрд гривен, а от зарплат «в конвертах» — 65–74 млрд гривен! Так что сначала закройте другие «дыры», а уже потом закручивайте гайки нам», — говорят предприниматели-частники.

Старший экономист аналитического центра «CASE-Украина» Владимир Дубровский считает, что лоббируемые «Слугой народа» реформы приведут к уничтожению части малого бизнеса и экономическим потерям.

«Стоимость фискализации, даже с применением виртуальных РРО, составит 7,6 тысяч гривен на одного предпринимателя, или 8,5 млрд гривен — в масштабах страны. А для общества в целом это миллиарды гривен в год чистых потерь, — утверждает Дубровский. — Естественно, огромная часть малого бизнеса, который и без того работает на грани рентабельности, закроется. А Польша получит еще пару сотен тысяч предприимчивых и работящих мигрантов. Кроме того, государству придется выложить кругленькую сумму на содержание армии инспекторов, не говоря уже о системах обработки данных», — уверен эксперт.

Как пообещали малые бизнесмены, нынешняя акция — это только начало «движения самозащиты бизнеса».