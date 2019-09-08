В УИК 174 в Петербурге обнаружили брак в бюллетенях, проблему оперативно решили

Санкт-Петербург, 8 сентября. Часть бюллетеней для голосования на выборах в Петербурге в УИК 174 оказалась бракованной, об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в Территориальной избирательной комиссии (ТИК).

По словам источника, накануне выборов бюллетени в УИК из другого тиража тестировали на комплексе обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Однако в воскресенье во время тестирования небольшой части бюллетеней из другой партии был обнаружен брак – маленькую точку на бюллетени КОИБ принимал как отметку за кандидата. В ТИК отметили, что визуально брак не заметен, но для КОИБ он оказался существенным.

«Было решено ту бракованную часть не пропускать через КОИБ. Бракованные бюллетени комиссия направит в обычную урну, а подсчет будет вестись вручную по окончанию выборов. Это разрешено законом», — объяснил источник ФАН в ТИК.

Источник отметил, что решение принималось всей комиссией, на УИК 174 прибыл председатель ТИК-2.

Напомним, 8 сентября в Петербурге проходит единый день голосования. Избирательные участки начали свою работу в 08.00 (время совпадет с московским).