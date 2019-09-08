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Корпус «За чистые выборы» опроверг подвоз избирателей на участок №105 в Петербурге

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Корпус «За чистые выборы» опроверг подвоз избирателей на участок №105 в ПетербургеСанкт-Петербург, 8 сентября. Информация о массовом подвозе избирателей на участок голосования №105 Василеостровского района не подтвердилась. Об этом заявил представитель корпуса «За чистые выборы» после мониторинга участка голосования.

Мобильная бригада движения «За чистые выборы» выехала на избирательный участок №105 МО №7 Василеостровского района по сигналу о якобы замеченном подвозе граждан для голосования. 

Прибывший на место представитель корпуса опросил наблюдателей и членов участковой избирательной комиссии, присутствовавших на участке, и пришел к выводу, что информация о массовом подвозе не подтверждается реальными фактами, рассказали «Невские новости».

Проверка показала, что поток людей стабилен, а транспорта, на котором избирателей могли бы массово привозить и увозить с участка, не обнаружено — все граждане покидают участок самостоятельно.

Сотрудники ситуационного центра корпуса «За чистые выборы» сегодня ведут мониторинг за работой избирательных участков в Санкт-Петербурге.

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Источник: «Невские новости»
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