Миненко сообщил, что на участке №105 выборы проходят в штатном режиме

Санкт-Петербург, 8 сентября. Председатель горизбиркома Северной столицы Виктор Миненко сообщил, что на избирательном участке №105 выборы проходят в штатном режиме. Об этом он заявил в информационном центре петербургской избирательной комиссии.

Кроме того, по словам Миненко, информация о каких-либо происшествиях на избирательных участках, не соответствует действительности, пишут «Невские новости».

Ранее сообщалось, что оппозиционеры предпринимают отчаянные попытки найти нарушения на участке №105. Впрочем, представитель этого избирательного участка Наталья Гладких подтвердила журналистам, что у них все проходит в спокойной обстановке.

Ранее в Сети появился вброс о якобы «нарушениях» на участке №105 в Петербурге. Как оказалось, в действительности никаких нарушений на этом участке зафиксировано не было.

В воскресенье в северной столице проходит единый день голосования. Избирательные участки закроются в 20.00.