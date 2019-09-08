Александр Беглов проголосовал на выборах губернатора Санкт-Петербурга. ФАН-ТВ

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов проголосовал на избирательном участке в школе №12.

Он также пригласил петербуржцев прийти на выборы и проголосовать за своего кандидата.

«Потому что в этот день надо быть с городом. Мы определяем будущее нашего города на пять лет», — сказал Беглов.

В Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора и депутатов муниципалитетов. В городе в 8 утра открылись 1944 избирательных участка.

Беглов поблагодарил за работу сотрудников избирательных комиссий, а также правоохранителей, которые обеспечивают порядок на выборах.

«Я уверен, что наш город достоин, чтобы выборы прошли чисто, честно и открыто», — заявил врио губернатора.

Главу Северной столицы местные жители определят среди трех кандидатов: это самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия» и Михаил Амосов от «Гражданской платформы».

Как отмечают избиратели, каждый должен ответственно относиться к своему выбору.

«Губернатор должен думать о своем городе, о своих жителях и стараться сделать нашу жизнь лучше», — говорит житель Санкт-Петербурга Иван Козырев.

По традиции большинство участков открыты в школах, но проголосовать можно даже на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту Пулково. Работают участки в больницах и следственных изоляторах.

Позаботились в Санкт-Петербургской избирательной комиссии и о людях с ограниченными возможностями здоровья. На нескольких участках города для слепых и слабовидящих людей, а также избирателей с нарушениями слуха созданы специальные условия.

Для тех, кто голосует впервые, подготовлены приятные подарки. К примеру, на участке №153 тем, кому недавно исполнилось 18 лет, дарят обложки для документов, на которых написано «Мы любим Петербург».

Добавим, избирательные участки работают с 9 до 20.00.