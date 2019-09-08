Явка избирателей на электронных участках на выборах в МГД к 10.00 составила 34%

Москва, 8 сентября. Явка избирателей на электронных участках на выборах депутатов Московской городской думы к 10.00 составила 34%. Об этом рассказал представителям СМИ заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

По его словам, процент участия в этих округах достаточно хороший. К 10.00 в первом округе уже проголосовали 1658 избирателей, что составляет свыше 40%.

«В 10-м округе — 1441 избирателей, это почти 33%, и в 30-м округе — 710 избирателей — это практически 26%», — сказал он.

Ермолов также уточнил, что средняя цифра составит 34%, отметив, что по интенсивности участия это напоминает динамику на проведении тестов.

Напомним, электронно имеют возможность проголосовать жители районов Зеленоград, Северный, Лианозово, Бибирево, Центральное и Южное Чертаново. В общей сложности на онлайн-голосование в указанных районах зарегистрировались 11228 избирателей.

Выборы в московский парламент проходят в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. В воскресенье, 8 сентября, на выборах в МГД по всей столице открыли свои двери 3602 участка, 162 из них — в медицинских учреждениях и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в столице пройдет эксперимент по проведению электронного голосования.