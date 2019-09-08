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Более 460 тысяч россиян проголосовали на выборах через систему «Мобильный избиратель»

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Более 460 тысяч россиян проголосовали на выборах через систему «Мобильный избиратель»

Москва, 8 сентября. Более 460 тысяч россиян из 36 регионов РФ проголосовали на выборах через систему «Мобильный избиратель», об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

«По данным государственной автоматической системы «Выборы», в этом году механизмом (мобильный избиратель) воспользовались более 460 тысяч из 36 субъектов РФ», — сообщила Памфилова журналистам.

Глава ЦИК напомнила, что в этом году впервые открылись цифровые участки. Воспользоваться цифровыми участками смогут жители 16 регионов, где проходят выборы губернатора, и жители четырех регионов на довыборах в Госдуму.

8 сентября 2019 года в России проходит ежегодный единый день голосования. По всей стране состоятся более пяти тысяч выборов федерального и регионального уровней. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В некоторых регионах, например в Башкирии, в единый день голосования избирательные участки будут работать на два часа дольше — с 7.00 до 21.00

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