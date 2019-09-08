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Явка на выборах в Мосгордуму составила 1,36% к 11.00

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Явка на выборах в Мосгордуму составила 1,36% к 11.00

Москва, 8 сентября. Явка на выборах депутатов Мосгордумы составила 1,36% на 11.00, свидетельствуют данные информационного табло ЦИК. Информтабло обновляется в режиме реального времени.

В выборах депутатов столичного парламента участвуют 225 кандидатов. Всего в Москве 8 сентября работают более 3,6 тысячи избирательных участков. Впервые в стране в трех московских УИК пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Также в столице открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.

Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал, что на выборах в столице работает большое число наблюдателей из Европы. Он подчеркнул, что избирательные комиссии Москвы работают в полном составе. Проработаны все вопросы, связанные с безопасностью УИК.

Напомним, 8 сентября в России проходит единый день голосования. По всей стране состоятся более пяти тысяч выборов федерального и регионального уровней.

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