В Центре профилактики СПИДа объяснили, почему не пускают посторонних на голосование

Санкт-Петербург, 8 сентября. В Сети появилась информация, что в инфекционную больницу Екатерингофского округа, где проводятся выборы губернатора Петербурга и муниципальных депутатов, не пускают посторонних. Как объяснил главный врач лечебного учреждения, допуска на территорию больницы посторонних лиц без прививок не предусматривают правила безопасности.

В Сети появилась информация, что на УИК №60 зафиксировано нарушение: переносная урна для голосования была отправлена в инфекционную больницу СПб ГБУЗ Центр СПИД и инфекционных заболеваний, куда не были допущены представители от партии ЛДПР.

Главный врач больницы рассказал «Невским новостям», что правила безопасности не предусматривают присутствия на территории больницы посторонних лиц без прививок.

Мобильную урну в Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями направляют уже второй раз подряд, как и не допускают к голосованию на территории лечебного учреждения посторонних.

Как объяснил главврач, попасть на территорию инфекционного центра можно, но только по предварительным спискам. Также человек обязательно должен иметь при себе справку о наличии необходимым прививок и флюорографию.

Аналогичные правила действовали в больнице и на прошлых выборах, они обязательны для всех посетителей больницы. Подобные правила приняты не только в России, но и по всему миру.

Напомним, сегодня, 8 сентября в Петербурге проходит единый день голосования. Избирательные участки в городе начали свою работу в 08.00 (время совпадет с московским).