В Совфеде посоветовали Польше одуматься и наладить отношения с Россией

Польский журналист Лукаш Гадзала заявил, что Польша должна налаживать отношения с Россией, поскольку Варшава куда больше Москвы теряет от санкционных мер, которые ввела Европа против РФ.

«Мы забываем, что диалог и попытки заключить соглашение всегда в интересах малых стран, таких как Польша, потому что конфронтация с более мощным государством не сулит ничего хорошего для них», — написал он.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал демарш поляка. По мнению российского политика, заявление журналиста не является свидетельством того, что Варшава готова пересмотреть свою внешнюю политику.

«Я не считаю, что Польша одумалась. Тем не менее стоит отметить, что представители Варшавы периодически озвучивают объективные идеи, и данное заявление журналиста — это редкое проявление здравого смысла со стороны польских политических и общественных деятелей», — говорит сенатор от Республики Крым.

По словам председателя Русской общины Крыма, внешняя политика Польши является недальновидной и контрпродуктивной.

«Возникает логичный вопрос: Польша, что, собирается «враждовать» с Россией все то время, пока существует наше государство? Разочарую польские власти: Россия будет набирать силу и увеличивать свое влияние на международной арене. Это касается не только политики, но и экономики», — подчеркивает член комитета СФ по международным делам.

Парламентарий добавил, что руководство Польши всегда стремилось найти некоего «внешнего агрессора».

«Если бы польская элита вдруг перестала воспринимать Российскую Федерацию как «агрессора», мне кажется, они бы нашли какого-то другого «врага». Поляки постоянно с кем-то «воюют», от кого-то что-то требуют. Достаточно вспомнить те претензии, которые Польша предъявила Германии и Израилю», — напоминает он.

В заключение собеседник ФАН обратил внимание на зависимость Польши от США.

«Фактически Варшава является «рабом» Вашингтона, инструментом Соединенных Штатов Америки», — заключил Сергей Цеков.

Ранее в Совфеде рассказали о русоненавистнической политике, которую проводит Польша.