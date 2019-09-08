Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Москва, 8 сентября. Президент РФ Владимир Путин проголосовал за кандидата на выборах в Мосгордуму на избирательном участке в здании Академии наук.

Путин сообщил, что на его избирательном участке свои кандидатуры выдвинули три человека. Глава государства отметил, что в некоторых странах число кандидатов может достигать и сотни, но важно не количество.

«Надеюсь, у нас достойные», — добавил президент РФ.

Путин не раскрыл имя кандидата, за которого отдал голос. Президент РФ сообщил, что лично с ним не знаком, но надеется, что он хороший человек.

Избирательные участки на выборах депутатов в Мосгордуму открылись в столице в 8.00 по местному времени. В единый день голосования жителям Москвы предстоит выбрать членов городского парламента седьмого созыва. Всего зарегистрированы 225 кандидатов — представители девяти политических партий: КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Коммунистов России», «Родины», «Партии Роста», «Яблока», «Гражданской силы» и «Зеленых», а также около 60 самовыдвиженцев. Голосование 8 сентября проходит по месту регистрации граждан.