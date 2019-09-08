В Госдуме дали ответ на требование Нидерландов выдать Цемаха

Нидерланды потребовали от России выдать освобожденного Украиной Владимира Цемаха, которого международная следственная группа считает важным «свидетелем» по делу о крушении малайзийского Boeing-777, выполнявшего рейс MH17 летом 2014 года. О наличии соответствующего запроса сообщает газета Algemeen Dagblad.

«Генеральная прокуратура (Нидерландов) теперь требует от России выдать Цемаха», — сообщает издание.

Ранее в СМИ со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского появилась информация, что голландские следователи допросили Цемаха еще до обмена между Киевом и Москвой осужденными и задержанными лицами.

По данным СМИ, Владимира Цемаха еще летом похитили сотрудники Службы безопасности Украины. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, цель операции СБУ — попытка Киева в очередной раз сфальсифицировать доказательства по делу о крушении MH17.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин дал исчерпывающий ответ на требование Нидерландов выдать Цемаха. По словам парламентария, ни о какой выдаче из России не может быть речи, но, если будут представлены веские основания, Москва может позволить прокуратуре Нидерландов провести с Цемахом необходимые следственные действия.

«В соответствии с конституцией и законодательством Российской Федерацией наша страна своих граждан не выдает. Это аксиома. Есть законы, которые нельзя нарушать, — отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Думаю, все необходимые процедуры (с Цемахом) могут быть осуществлены на территории РФ, никаких проблем я тут не вижу. Наша страна никогда не препятствовала в таких действиях, мы сами всегда были инициаторами подобных мероприятий, сами запрашиваем информацию, когда это необходимо».

В связи с этим парламентарий напомнил о скандальном деле двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль, которые предположительно были отравлены в Великобритании, после чего в их отравлении Лондон бездоказательно обвинил Москву.

«Напомню, когда в Великобритании началась вся эта истерика со Скрипалями, мы просили показать нам этого человека (Сергея Скрипаля), но его почему-то от нас тщательно скрывали, — отметил собеседник ФАН. — Считаю, что бороться со всеми антироссийскими фейками можно только открытостью. Предъявят (по Цемаху) соответствующие доказательства — пусть допрашивают. В этом плане наша страна всегда первой выступает за открытость».

А что касается вообще идеи «выдачи» кого бы то ни было, Шерин напомнил о практике, когда российских граждан задерживают в третьих странах по запросу Вашингтона, а затем передают в США. Такого допускать нельзя, считает первый зампред комитета ГД.

«Поверьте: любой человек из любой страны, в том числе из России, которого отдадут Соединенным Штатам, признается в чем угодно, в том числе в убийстве Кеннеди. Даже если он в то время еще не родился», — с иронией резюмировал Александр Шерин.

Ранее Москва и Киев одновременно освободили по 35 человек с каждой стороны — осужденных или находящихся под следствием. На Украину были отпущены 24 украинских моряка, задержанные за нарушение границы РФ в Керченском проливе, а также осужденный за терроризм Олег Сенцов. Украина отпустила в Россию журналиста Кирилла Вышинского, а также других удерживаемых лиц. По данным СМИ, среди освобожденных Киевом граждан был и Владимир Цемах.

Малайзийский Boeing-777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в июле 2014 года в Донбассе. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Киев обвинил в трагедии представителей Донецкой Народной Республики. В ДНР заявили, что у них нет сил и средств, способных сбить лайнер на такой высоте.

Совместную следственную группу, в которую не допустили Россию, возглавила генпрокуратура Нидерландов. Согласно предварительным выводам следствия, к трагедии якобы причастны в том числе российские граждане.

РФ все обвинения категорически отвергает как бездоказательные, а само следствие, к которому Москва не допущена, считает предвзятым. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия признает результаты следствия только, если будет полноценно участвовать в расследовании.