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В Госдуме дали ответ на требование Нидерландов выдать Цемаха

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В Госдуме дали ответ на требование Нидерландов выдать Цемаха

Нидерланды потребовали от России выдать освобожденного Украиной Владимира Цемаха, которого международная следственная группа считает важным «свидетелем» по делу о крушении малайзийского Boeing-777, выполнявшего рейс MH17 летом 2014 года. О наличии соответствующего запроса сообщает газета Algemeen Dagblad.

«Генеральная прокуратура (Нидерландов) теперь требует от России выдать Цемаха», — сообщает издание.

Ранее в СМИ со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского появилась информация, что голландские следователи допросили Цемаха еще до обмена между Киевом и Москвой осужденными и задержанными лицами.

По данным СМИ, Владимира Цемаха еще летом похитили сотрудники Службы безопасности Украины. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, цель операции СБУ — попытка Киева в очередной раз сфальсифицировать доказательства по делу о крушении MH17.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин дал исчерпывающий ответ на требование Нидерландов выдать Цемаха

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин дал исчерпывающий ответ на требование Нидерландов выдать Цемаха. По словам парламентария, ни о какой выдаче из России не может быть речи, но, если будут представлены веские основания, Москва может позволить прокуратуре Нидерландов провести с Цемахом необходимые следственные действия.

«В соответствии с конституцией и законодательством Российской Федерацией наша страна своих граждан не выдает. Это аксиома. Есть законы, которые нельзя нарушать, — отметил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Думаю, все необходимые процедуры (с Цемахом) могут быть осуществлены на территории РФ, никаких проблем я тут не вижу. Наша страна никогда не препятствовала в таких действиях, мы сами всегда были инициаторами подобных мероприятий, сами запрашиваем информацию, когда это необходимо».

В связи с этим парламентарий напомнил о скандальном деле двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль, которые предположительно были отравлены в Великобритании, после чего в их отравлении Лондон бездоказательно обвинил Москву.

Шерин: Когда в Великобритании началась истерика со Скрипалями, мы просили показать нам этого человека, но его от нас тщательно скрывали

«Напомню, когда в Великобритании началась вся эта истерика со Скрипалями, мы просили показать нам этого человека (Сергея Скрипаля), но его почему-то от нас тщательно скрывали, — отметил собеседник ФАН. — Считаю, что бороться со всеми антироссийскими фейками можно только открытостью. Предъявят (по Цемаху) соответствующие доказательства — пусть допрашивают. В этом плане наша страна всегда первой выступает за открытость».

А что касается вообще идеи «выдачи» кого бы то ни было, Шерин напомнил о практике, когда российских граждан задерживают в третьих странах по запросу Вашингтона, а затем передают в США. Такого допускать нельзя, считает первый зампред комитета ГД.

«Поверьте: любой человек из любой страны, в том числе из России, которого отдадут Соединенным Штатам, признается в чем угодно, в том числе в убийстве Кеннеди. Даже если он в то время еще не родился», — с иронией резюмировал Александр Шерин.

Ранее Москва и Киев одновременно освободили по 35 человек с каждой стороны — осужденных или находящихся под следствием. На Украину были отпущены 24 украинских моряка, задержанные за нарушение границы РФ в Керченском проливе, а также осужденный за терроризм Олег Сенцов. Украина отпустила в Россию журналиста Кирилла Вышинского, а также других удерживаемых лиц. По данным СМИ, среди освобожденных Киевом граждан был и Владимир Цемах.

Российские СМИ ждут возвращения с Украины освобожденных по обмену граждан

Малайзийский Boeing-777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в июле 2014 года в Донбассе. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Киев обвинил в трагедии представителей Донецкой Народной Республики. В ДНР заявили, что у них нет сил и средств, способных сбить лайнер на такой высоте.

Совместную следственную группу, в которую не допустили Россию, возглавила генпрокуратура Нидерландов. Согласно предварительным выводам следствия, к трагедии якобы причастны в том числе российские граждане.

РФ все обвинения категорически отвергает как бездоказательные, а само следствие, к которому Москва не допущена, считает предвзятым. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия признает результаты следствия только, если будет полноценно участвовать в расследовании.

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