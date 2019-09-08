Путин приехал на избирательный участок в РАН для голосования на выборах в МГД

Москва, 8 сентября. Российский лидер Владимир Путин приехал на избирательный участок в РАН, чтобы проголосовать на выборах в Мосгордуму.

Президент Российской Федерации по традиции голосует именно на этом избирательном участке номер 2151.

Избирательные участки на выборах депутатов Мосгордумы начали свою работу в российской столице в 08.00, россияне смогут осуществить свое избирательное право на 3,6 тысячи участков. В выборах депутатов Мосгордумы участвуют 225 кандидатов.

В единый день голосования 8 сентября выборы различного уровня проходят в 85 субъектах страны. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах во время прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, в трех столицах регионов — председателей муниципальных образований. Кроме того, пройдут довыборы в Государственную думу по четырем одномандатным округам.