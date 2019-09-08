УИК опровергла фейк о пропаже избирательной урны с участка в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Информация о нарушении на избирательном участке из-за пропажи урны для голосования в Петербурге не соответствует действительности, все урны на месте, об этом сообщила председатель УИК № 2144 Владислава Живуцкая.

Ранее в Сети появилась информация, что якобы на избирательном участке № 2147 во Фрунзенском районе Петербурга было зафиксировано нарушение – пропала урна. Корреспондент Невских новостей прибыл на участок № 2147, где сообщили, что никаких нарушений нет, их зафиксировали в соседнем УИК № 2144.

На избирательном участке № 2144 корреспонденту удалось пообщаться с председателем УИК, которая сообщила, что никаких нарушений зафиксировано не было, все избирательные урны на месте, выборный процесс проходит в штатном режиме.

«У нас на участке проходит все в штатном режиме, все урны находятся на своих местах», – сообщила председатель УИК № 2144.

Напомним, 8 сентября в Петербурге проходит единый день голосования. Избирательные участки начали свою работу в 08.00 (время совпадет с московским).

Ранее в Сети появился еще один фейк о том, что якобы на УИК №105 наблюдается «массовый подвоз избирателей». Однако на деле выяснилось, что избирателями оказались моряки – жители Петербурга. Все они — с корабля, и в ближайшее время морякам предстоит снова отправиться в путь. Именно поэтому они пришли на избирательный участок вместе.