Член СПЧ опроверг слухи о принуждении жителей Петербурга к голосованию

Москва, 8 сентября. Появившаяся в социальных сетях информация о якобы имеющем место подвозе избирателей на один из участков в Санкт-Петербурге не соответствует действительности. Об этом сообщил член Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ), член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

По словам Брода, эти сведения — «типичный фейк», передает РАПСИ.

«Ни о каком факте принуждения голосующие не сообщили. Перемещения с участка на участок не зафиксировано», — рассказал Брод.

В социальных сетях появилась информация, якобы в Петербурге на УИК 105 специально подвозят избирателей.

Однако эксперты ассоциации «Гражданский контроль» выяснили, что для голосования на участок прибыли курсанты, преподаватели и личный состав Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала Хрулева.

Член Совета при президенте РФ объяснил, что на участке, согласно всем правилам, обеспечивается тайна голосования, а голосующие участвуют в выборах без всякого принуждения.

Он также подчеркнул, что эксперты ассоциации ранее были предупреждены о том, что некоторые нечистоплотные политики будут использовать «эти грязные технологии», и рассказал, что подобные инциденты уже имели место в день тишины. По мнению Брода, к ним прибегли, чтобы создать «тревожный фон выборов, завалить необоснованными жалобами и ложными сообщениями соцсети».

Отметим, что особо активно помешать проведению выборов в Петербурге пытаются Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.