Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Член СПЧ опроверг слухи о принуждении жителей Петербурга к голосованию

160
0 Оставить комментарий

Член СПЧ опроверг слухи о принуждении жителей Петербурга к голосованиюМосква, 8 сентября. Появившаяся в социальных сетях информация о якобы имеющем место подвозе избирателей на один из участков в Санкт-Петербурге не соответствует действительности. Об этом сообщил член Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ), член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

По словам Брода, эти сведения — «типичный фейк», передает РАПСИ. 

«Ни о каком факте принуждения голосующие не сообщили. Перемещения с участка на участок не зафиксировано», — рассказал Брод.

В социальных сетях появилась информация, якобы в Петербурге на УИК 105 специально подвозят избирателей.

Однако эксперты ассоциации «Гражданский контроль» выяснили, что для голосования на участок прибыли курсанты, преподаватели и личный состав Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала Хрулева.

Член Совета при президенте РФ объяснил, что на участке, согласно всем правилам, обеспечивается тайна голосования, а голосующие участвуют в выборах без всякого принуждения. 

Он также подчеркнул, что эксперты ассоциации ранее были предупреждены о том, что некоторые нечистоплотные политики будут использовать «эти грязные технологии», и рассказал, что подобные инциденты уже имели место в день тишины. По мнению Брода, к ним прибегли, чтобы создать «тревожный фон выборов, завалить необоснованными жалобами и ложными сообщениями соцсети». 

Отметим, что особо активно помешать проведению выборов в Петербурге пытаются Ольга Гусева, Красимир Врански, Максим Резник, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

infox - new
Источник: Российское агентство правовой и судебной информации
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров