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Представитель УИК 105 в Петербурге сообщила об отсутствии нарушений, несмотря на очереди

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Представитель УИК 105 в Петербурге сообщила об отсутствии нарушений, несмотря на очереди

Санкт-Петербург, 8 сентября. Представитель 105-й участковой избирательной комиссии Петербурга Наталья Гладких подтвердила, что голосование проходит без нарушений, несмотря на очереди.

По ее словам, данный избирательный участок открылся вовремя.

«Все хорошо проходит, голосование без замечаний. У нас рядом военная академия — военнослужащие пришли в первую очередь», — сказала Гладких в комментарии «Невским новостям».

Отмечается, что многие избиратели пришли на участок семьями.

Ранее в Сети появился вброс о якобы «нарушениях» в 105 участковой избирательной комиссии в Петербурге. Как выяснилось, в действительности никаких нарушений на этом участке зафиксировано не было.

Напомним, 8 сентября избиратели Петербурга голосуют на выборах губернатора и муниципальных депутатов. Избирательные участки открылись 08.00 — время совпадает с московским.

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Источник: Невские новости
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