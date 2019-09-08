ЦИК не зафиксировал нарушений на президентских выборах в Абхазии

Сухум, 8 сентября. Центральная избирательная комиссия не зафиксировала нарушений в ходе второго тура выборов президента Абхазии, который проходит в воскресенье, об этом сообщил глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

«Нарушений, слава богу, пока никаких не зафиксировано. Надеюсь, что так и пройдет голосование», — сказал глава ЦИК.

Гогия подчеркнул, что все 152 избирательных участка, в том числе два на территории РФ, открылись согласно графику в 08.00 по московскому времени. Голосование завершится в 20.00.

Во второй тур выборов президента Абхазии вышли действующий глава республики Рауль Хаджимба и лидер партии «Амцахара» Алхас Квициния, набрав в первом туре 24,83% и 22,91% голосов соответственно.

Во втором туре для признания выборов состоявшимися явка избирателей должна составить не менее 25%, победитель голосования будет выбран простым большинством.