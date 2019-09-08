Избирательные участки в Петербурге и Ленобласти приступили к работе вовремя

Санкт-Петербург, 8 сентября. Единый день голосования, в рамках которого жители Северной столицы выберут губернатора и депутатов муниципальных советов 110 муниципальных образований города, проходит в воскресенье. Как сообщил председатель горизбиркома Виктор Миненко, для проведения выборов было организовано 1944 избирательных участка, которые открыли свои двери вовремя.

«Из них 46 открылись в местах временного пребывания наших граждан. Это Московский, Ладожский железнодорожные вокзалы, аэропорт «Пулково», СИЗО и медицинские учреждения», — уточнил он во время брифинга, отметив, что все участки приступили к работе в 08.00 и действуют в штатном режиме.

По его словам, впервые на выборах руководителя города применяется разработка «Мобильный избиратель», которая позволяет россиянам голосовать не по месту назначения, а даже находясь за пределами Северной столицы, пишет «Петербургский дневник».

Миненко указал на то, что для работы образовано 62 участка в Ленобласти и 15 участков в Псковской области. Кроме того, исполнить свой гражданский долг можно и в российской столице, где тестируется пилотный проект.