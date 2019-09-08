Роскосмос планирует испытать обновленный разгонный блок «Фрегат»

Москва, 8 сентября. Роскосмос планирует провести в 2020 году испытания разгонного блока «Фрегат» при запуске метеорологического спутника «Метеор-М».

На сайте госзакупок разместили заявку на создание и испытание блока, бюджет проекта составит 689,1 миллиона рублей. В этом году планируется выделить 271,8 миллиона рублей, а в следующем — 417,4 миллиона рублей.

Испытания проведут при запуске спутника «Метеор-М» номер 2-3 ракетой-носителем «Союз-2.1Б» с космодрома «Восточный». В общей сложности проведено 78 полетов «Фрегата», пишет РИА Новости.

Запуск ожидается в четвертом квартале следующего года, «Метеор-М» под номером 2-4 отправится в космос в четвертом квартале 2021 года, передает «360».

Ранее руководитель корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил, что идет работа над созданием новой ракеты среднего класса «Союз-5». Ее могут запустить с «Бейтерек».

Накануне президент России Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Он предложил назвать именем Назарбаева один из комплексов на «Восточном».