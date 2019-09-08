ЦИК РФ ожидает неплохую явку в единый день голосования

Москва, 8 сентября. Центризбирком РФ рассчитывает на неплохую явку в единый день голосования, заявил первый заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Булаев отметил, что на своем избирательном участке в воскресенье проголосовал одним из первых.

«Настроение у людей хорошее, избирателей было достаточно много на открытии, — рассказал он об увиденном. — Я надеюсь, что будет неплохая явка».

Представитель Центральной избирательной комиссии выразил надежду, что выборы в России пройдут «в штатном режиме, спокойно, если у кого-то не будет желания устроить какую-то провокацию».

Напомним, в единый день голосования выборы проходят в 85 регионах страны. Проводится около 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирают заксобрания, в 16 — губернаторов, в 22 административных центрах — гордумы, а в трех региональных столицах — глав муниципальных образований.

8 сентября также идут довыборы в Государственную думу по четырем одномандатным округам — Новгородской, Орловской и Свердловской областях, а также в Хабаровском крае.