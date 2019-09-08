В Совфеде оценили важность телефонного разговора Путина с Зеленским

Обмен пленными между Россией и Украиной — это только начало. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказала член Совета Федерации, сенатор Ольга Тимофеева, комментируя важность переговоров президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Телефонный разговор

Зеленский и Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы государств позитивно оценили состоявшееся в субботу, 7 сентября, одновременное освобождение заключенных. Президенты отметили, что данный шаг имеет большое значение для оздоровления и нормализации отношений между двумя странами.

Помимо всего прочего, Зеленский и Путин обсудили проблему урегулирования внутриукраинского кризиса. Они подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня и последовательного разведения противоборствующих сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе.

Владимир Путин высказался о необходимости продолжения всесторонней подготовительной работы по подготовке саммита «нормандской четверки» для того, чтобы новая встреча в этом формате дала бы результаты и поспособствовала выполнению минских соглашений на высшем уровне.

Зеленский и Путин договорились в будущем продолжить контакты.

«Это только начало»

Как отметила Ольга Тимофеева, строить прогнозы по поводу будущих отношений России и Украины сегодня крайне сложно, поскольку может возникнуть множество различных факторов. В частности действия внешних игроков, которые могут повлиять на разрушение процесса по нормализации отношений между РФ и Украиной.

«Но есть один непреложный факт, который позволяет надеяться, что процесс мирного урегулирования начался. Это тот обмен, который состоялся. Однако это только начало. Еще много граждан Российской Федерации задерживается на территории Украины, в том числе жители Крыма и Севастополя. Их нужно возвращать. Они фактически стали заложниками политики прежней администрации Украины, которая рассматривала людей в качестве материала», — пояснила Ольга Тимофеева.

Сенатор назвала вопиющим случаем, когда гражданин России (житель Севастополя) по личным делам отправился на Украину и там был задержан. Все еще остается много россиян на Украине.

«У меня есть прекрасный пример, когда в Одессе, которую вообще нужно рассматривать отдельно, задержали жителя Севастополя. Он уже целый год находится в российском консульстве. Его родители смогли внести за него залог украинским властям, выкупили, что называется. После этого консульство забрало к себе — на территорию Российской Федерации. Молодому человеку предъявляется обвинение в измене украинскому государству. Он был снят с судна, которое зашло в порт Одессы под иностранным флагом. Поэтому необходимо предметно разбираться. Граждане России продолжают оставаться в заложниках. Этого не должно быть», — добавила Ольга Тимофеева.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Москва не выдвигала никаких условий для проведения саммита в нормандском формате, однако переговорам должна предшествовать встреча помощников глав государств.