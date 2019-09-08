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Почти 50 тысяч избирателей проголосовали в Курганской области к 10 утра

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Почти 50 тысяч избирателей проголосовали в Курганской области к 10 утра Курган, 8 сентября. Более 48,5 тысяч человек проголосовали на выборах в курганской области к 10.00 по местному времени (08.00 по московскому времени), что составляет почти 7% (6,99%) от общего числа избирателей. Об этом сообщили в информационном центре регионального избиркома.

«На 10:00 проголосовали 48 тыс. 593 жителя — 6,99%»,  — рассказали в избиркоме, передает ТАСС.

Отмечается, что явка в текущий момент полностью соответствует той, что складывалась на выборах в утренние часы пять лет назад, в 2014 году. Тогда в течение первых двух часов с момента начала работы избирательных участков проголосовали 44,4 тысячи человек — 6,06% избирателей. В 2014 году жители региона впервые за 17 лет выбирали губернатора. 

В местном избиркоме также рассказали, что среди муниципалитетов лидирует Частоозерский район, в котором проголосовали 17,15 % избирателей, а также Альменевский, Мишскинский и Мокроусовский районы, однако число проголосовавших в них не уточняется. 

В единый день голосования в Курганской области проходят выборы губернатора, депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, а также выборных лиц местного самоуправления. 

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Источник: ТАСС
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