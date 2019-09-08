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Пришедших на выборы петербургских военных назвали «моряками-нарушителями»

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Пришедших на выборы петербургских военных назвали «моряками-нарушителями»

Санкт-Петербург, 8 сентября. Так называемые «моряки-нарушители» на 134 избирательном участке в Петербурге, вброс о которых появился в Сети, оказались служащими Военной академии тыла и транспорта, у которых есть право проголосовать на губернаторских и муниципальных выборах в Северной столице.

Ранее в Сети появилась информация, что в одной из УИК в Василеостровском районе некие «моряки» якобы незаконно голосуют на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

«Выдают бюллетени морякам без активного изб права 134 УИК», — говорилось в сообщениях в Сети.

Как сообщают «Невские новости», на самом деле речь идет о военнослужащих Военной академии тыла и транспорта. Причем все они прописаны в Петербурге и имеют активное избирательное право.

Напомним, 8 сентября, в единый день голосования, в Петербурге проходят выборы губернатора города и муниципальных депутатов. Избирательные участки открылись 08.00 — время совпадает с московским.

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Источник: Невские новости
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