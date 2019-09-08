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Наблюдателям «Справедливой России» не хватило трех месяцев, чтобы узнать адрес своего УИК

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Наблюдателям «Справедливой России» не хватило трех месяцев, чтобы узнать адрес своего УИК

Санкт-Петербург, 8 сентября. Представители «Справедливой России» пожаловались, что они якобы не могут попасть в ИКМО Ржевка, чтобы подать необходимые документы для назначения членами комиссии с правом совещательного голоса.

По словам наблюдателей, они прибыли на улицу Коммуны, 52 Северной столицы, где простояли примерно час. Двери районной администрации были заперты, на стук никто не реагировал.

Как стало известно «Невским новостям» такой комиссии по указанному адресу не оказалось, поскольку голосование проходит на Отечественной улице, 6 — в здании детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) № 1. Примечательно, что именно этот адрес указан на официальном сайте избиркома.

Так, прибывшие не на тот адрес представители «Справедливой России» не нашли время, чтобы заблаговременно узнать, где будет проходить голосование, хотя на это у них было три месяца. 

 

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Источник: Невские новости
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