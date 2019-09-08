ЛНР итоги 1–7 сентября: Киев проявляет агрессию, в Луганске почтили память защитников ЛНР

Луганск, 8 сентября. ЛНР и Украина завершили разбор фортификационных сооружений на КПП «Станица Луганская». Киев препятствует работе луганских журналистов. Глава ЛНР Леонид Пасечник провел совещание по итогам оздоровительной кампании 2019 года. Митинг-реквием, приуроченный ко Дню Неизвестного Солдата — защитника ЛНР, прошел в Луганске.

Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

Украина затягивает ремонт моста на КПП «Станица Луганская»

Луганская Народная Республика и Украина на текущей неделе завершили разбор фортификационных сооружений на КПП «Станица Луганская». На данный момент, по сообщению сторон, ведется расчистка площадок для техники, которая будет задействована в восстановлении разрушенного пролета моста. Однако в ЛНР уверены, что Украина затягивает начало работ, так как у нее отсутствует проект будущей конструкции.

Киев проявляет агрессию

Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко обвинил украинское представительство в СЦКК в создании препятствий работе журналистов. Он уточнил, что во вторник представитель украинской стороны проявил агрессию в отношении корреспондента государственной телерадиокомпании ЛНР, снимавшего репортаж на КПП «Станица Луганская».

«Данные действия являются не только грубым нарушением 34-й статьи конституции Украины, гарантирующей свободу слова граждан, но и физической агрессией, угрожающей здоровью сотрудников СМИ».

Пасечник поблагодарил РФ за организацию отдыха юных луганчан

Более 30 тысяч детей ЛНР отдохнули в текущем году в оздоровительных лагерях и санаториях, в том числе в РФ. Об этом говорили на совещании, которое провел глава ЛНР Леонид Пасечник по итогам оздоровительной кампании 2019 года. Он обратился со словами благодарности к партнерам, которые содействовали отдыху детей в республике и за ее пределами.

«Особую благодарность в вопросе организации детского летнего отдыха хочу высказать Российской Федерации. Конкретно городу Липецку, а также республикам Дагестан, Ингушетия и Татарстан».

РФ и ЛНР договорились о сотрудничестве

Палата молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания РФ и Молодежный парламент ЛНР заключили на текущей неделе в Луганске соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Документ был подписан в ходе круглого стола для проведения совместных мероприятий на региональном, республиканском, федеральном и международном уровнях.

В Луганске почтили память защитников ЛНР

Митинг-реквием, приуроченный ко Дню Неизвестного Солдата — защитника ЛНР, прошел в Луганске у мемориала жертвам украинской агрессии 2014 года. В митинге приняли участие общественные активисты и местные жители.