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Вброс о вымышленном нарушении на выборах в Петербурге появился в Сети

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Вброс о вымышленном нарушении на выборах в Петербурге появился в Сети

Санкт-Петербург, 8 сентября. Ложная информация о якобы «нарушениях» на 105 участковой избирательной комиссии в Петербурге появилась в Сети. Однако в действительности никаких нарушений на этом избирательном участке зафиксировано не было, передают «Невские новости».

Ранее в соцсетях появились утверждения, что на 105 УИК якобы наблюдается «массовый подвоз избирателей». Авторы публикации попытались найти «нарушение» в том, что на избирательном участке скопилась очередь из около 30 человек.

Вброс о вымышленном нарушении на выборах в Петербурге появился в Сети

Как передает корреспондент издания, на самом деле речь идет о моряках — жителях Петербурга, которые имеют полное право голосовать в Северной столице. Все они — с корабля, и в ближайшее время морякам предстоит снова отправиться в путь. Именно поэтому они пришли на избирательный участок вместе.

Вброс о вымышленном нарушении на выборах в Петербурге появился в Сети

По информации издания, голосование на участке проходит в штатном режиме, некоторые избиратели пришли с детьми.

Вброс о вымышленном нарушении на выборах в Петербурге появился в Сети

Напомним, 8 сентября в Петербурге проходит единый день голосования. Избирательные участки начали свою работу в 08.00 (время совпадет с московским).

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Источник: Невские новости
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