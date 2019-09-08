Москва, 8 сентября. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение с Украиной о правовом положении граждан двух стран. Об этом сообщили представители пресс-службы омбудсмена.

По словам Москальковой, соглашение Москвы и Киева об урегулировании правового положения граждан позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении украинцев и россиян уголовное преследование.

Она отметила, что обмен удерживаемыми лицами, который состоялся накануне, должен стать частью системной программы действий по нормализации двусторонних отношений России и Украины.

«Важно провести широкую разъяснительную работу о гарантиях прав граждан, участвующих в процессах по возвращению с целью недопущения их последующего привлечения к уголовной ответственности в случае желания переместиться из Украины в Россию либо обратно, — констатировала российский омбудсмен, — а также не допустить возможных спекуляций, связанных с обращением в межгосударственные судебные органы и международные организации под надуманными предлогами».

Большую часть из возвращенных 7 сентября россиян составляли люди в возрасте 40–50 лет. Однако были и те, чей возраст превысил 70 лет, а также молодые люди в возрасте 20–25 лет. В списки на обмен попали российские военнослужащие, которые были захвачены на границе с Крымом при получении документов о высшем образовании, а также люди, которые стали жертвами гражданской войны на Украины или были участниками событий в Доме профсоюзов в Одессе. В «российский список» были внесены люди, которых на Украине обвиняли якобы в госизмене из-за воссоединения РФ с Крымом, а также те, кого Киев подверг преследованию из-за поддержки ДНР и ЛНР.

Накануне Москвалькова назвала историческим событием обмен между Украиной и Россией. Каждая из сторон передала по 36 человек, которые были задержаны или осуждены на территории страны.