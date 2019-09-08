Два севастопольца возвращаются домой благодаря обмену с Украиной

Севастополь, 8 сентября. Обмен заключенными между Москвой и Киевом позволил освободить двух жителей Севастополя. Об этом написал в воскресенье в своем Instagram-аккаунте временно исполняющий обязанности руководителя города Михаил Развожаев.

«Для Севастополя сегодня особенно радостный день. Домой возвращаются два севастопольца», — указал чиновник.

По его словам, в рамках осуществленного с украинской стороной обмена удалось освободить бывшего депутата городского совета Владимира Галичего, который голосовал за проведение референдума о присоединении Севастополя к России. Кроме того, в Россию вернулся Сергей Гнатьев.

Развожаев подчеркнул, что севастопольские власти сделают все возможное для освобождения жителя города Степана Резуника.

В минувшую субботу Москва и Киев по взаимной договоренности освободили осужденных и задержанных граждан. С российской стороны среди них были, в частности, осужденный за подготовку террористических актов в Крыму режиссер Олег Сенцов и нарушившие российскую морскую границу 24 украинских военных. В тот же день в Россию прилетел руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого освободили по решению суда.

Освобождению заключенных предшествовала скрупулезная и долгая работа, а также двусторонние переговоры.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымских избирателей высказались за воссоединение с Россией. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией.