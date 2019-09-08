Трамп отменил встречи в Афганистане после теракта в Кабуле

Вашингтон, 8 сентября. Лидер США Дональд Трамп отменил плановые встречи с лидерами «Талибана»1 (запрещена в РФ) и президентом Афганистана Ашрафом Гани из-за теракта в Кабуле, который привел к гибели 12 человек, среди которых оказался американский военнослужащий. Об этом президент США сообщил в своем Twitter.

«В тайне практически от всех, ключевые лидеры «Талибана» (организация, запрещенная в России — прим. ред.) и отдельно президент Афганистана собирались встретиться со мной в Кэмп-Дэвиде в воскресенье. Сегодня вечером они должны были приехать в Соединенные Штаты. К сожалению, с целью создать ложные рычаги воздействия, они признались в нападении в Кабуле, в результате которого погиб один из наших великих солдат и еще 11 человек. Я немедленно отменил встречу и мирные переговоры», — написал Трамп в Twitter.

Американский лидер отметил, что своими действиями талибы только ухудшили ситуацию.

«Если они (талибы — прим. ред.) не могут договориться о прекращении огня во время этих очень важных мирных переговоров…, то они, вероятно, в любом случае не смогут договориться о значимом соглашении», — заключил глава США.

Мощный взрыв прогремел в афганской столице утром 5 сентября в районе Кабула Шаш Дарак, где находятся штаб-квартира НАТО, посольство США, а также правительственные здания. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Талибан» (запрещена в России).

По данным МВД Афганистана, в результате взрыва погибли 10 мирных жителей, а также «при боевых действиях» скончались двое военнослужащих из Румынии и США.

Ранее военнослужащие США неоднократно погибали в результате боевых действий в Афганистане.

Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что США могут «выиграть войну в Афганистане за неделю».

1 Организация запрещена на территории РФ.