Возгорание произошло на избирательном участке в Сахалинской области

Невельск, 8 сентября. Возгорание произошло на избирательном участке в школе города Невельск Сахалинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в школе поступило диспетчеру в 10.48 по местному времени (02.48 по московскому времени).

«К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение в кабинете химии на площади девять квадратных метров», — сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС в комментарии РИА Новости.

Пожарные ликвидировали возгорание в 11.26 (03.26 по московскому времени).

Глава региональной избирательной комиссии Виктория Черкасова рассказала, что сообщение о происшествии поступило в избирком. По ее словам, данный избирательный участок продолжил свою работу. Черкасова отметила, что если бы ситуация в связи с ЧП была критической, то комиссия была бы направлена на резервный участок — такие созданы в каждом муниципальном образовании.

Напомним, в Сахалинской области проходит голосование на досрочных выборах главы региона. На пост губернатора Сахалинской области претендуют пять человек: Дмитрий Зенкин от «Коммунистов России», Алексей Корниенко от КПРФ, Дмитрий Кочергин от Коммунистической партии социальной справедливости, а также Дмитрий Флеер от ЛДПР и самовыдвиженец Валерий Лимаренко.

Голосование в Сахалинской области проходит на 453 участках. В списки избирателей включены более 375,3 тысячи человек. Сообщалось, что 3,6 тысячи избирателей проголосовали досрочно. По данным областного избиркома, на 12.00 по местному времени (04.00 по московскому времени) в регионе проголосовали 15,96% избирателей.