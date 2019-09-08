Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия
  /  Обновлено: 

Севастопольцы выбирают депутатов законодательного собрания

58
0 Оставить комментарий

Граждане Севастополя выбирают депутатов законодательного собрания

Севастополь, 8 сентября. В городе федерального значения Севастополе в восемь утра открылись избирательные участки.

В единый день голосования жителям Города-героя предстоит избрать депутатов законодательного собрания. Выборы проходят почти на 200 избирательных участках, правом голоса в регионе наделены более 300 тысяч избирателей.

В законодательный орган города будут избраны 24 парламентария: две трети депутатов выбираются по партийным спискам, одна треть – по мажоритарным округам.

Напомним, что в восемь утра избирательные участки открылись в российской столице. Жителям Москвы в единый день голосования предстоит выбрать депутатов седьмого созыва Московской городской думы.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров