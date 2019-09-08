Граждане Севастополя выбирают депутатов законодательного собрания

Севастополь, 8 сентября. В городе федерального значения Севастополе в восемь утра открылись избирательные участки.

В единый день голосования жителям Города-героя предстоит избрать депутатов законодательного собрания. Выборы проходят почти на 200 избирательных участках, правом голоса в регионе наделены более 300 тысяч избирателей.

В законодательный орган города будут избраны 24 парламентария: две трети депутатов выбираются по партийным спискам, одна треть – по мажоритарным округам.

Напомним, что в восемь утра избирательные участки открылись в российской столице. Жителям Москвы в единый день голосования предстоит выбрать депутатов седьмого созыва Московской городской думы.