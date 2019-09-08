Украинский военный погиб при перемещении техники под Черниговом

Киев, 8 сентября. Украинский военнослужащий погиб при перемещении техники «вследствие нарушения мер безопасности». Об этом сообщило оперативное командование «Север» ВСУ.

Отмечается, что инцидент произошел под Черниговом. Погибший проходил военную службу по контракту.

В ведомстве сообщили, что по факту гибели военнослужащего назначено служебное расследование. Дело внесено в Единый государственный реестр досудебных расследований.

«По поводу трагического случая командование «Север» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Ранее механик-водитель из разведроты 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ завил, что офицеры продают военную технику под видом ее списания в утиль. По его словам, руководство продало неизвестному лицу БМП-2 со всем вооружением и боеприпасами, а чтобы скрыть сделку — составило ложный рапорт об уничтожении боевой машины. В этом документе было указано, что внутри БМП якобы произошло возгорание силового блока, которое привело к детонации боеприпасов.