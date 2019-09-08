В Забайкалье проводят референдум о платежах за благоустройство

Чита, 8 сентября. Референдум, посвященный плате за благоустройство, проходит в Забайкальском крае в селе Утан. В ходе голосования жителям предстоит решить, вводить или не вводить плату за благоустройство в поселении. Об этом сообщила председатель участковой избирательной комиссии Елена Лелекова.

Жители села Утан решили провести референдум 8 сентября, в единый день голосования.

«Наш избирательный участок — единственный в поселении, он расположен в здании сельской администрации. Люди активно идут на голосование, нарушений нет», — рассказала Лелекова.

Представитель избиркома также выразила надежду, что итоговая явка в селе позволит считать референдум состоявшимся, передает ТАСС.

В селе Утан в Чернышевском районе Забайкальского края проживает чуть больше 1,5 тысячи человек. Населенный пункт расположен в 300 км от столицы Забайкалья — Читы. В июне текущего года сельским советом было принято решение о проведении референдума с целью узнать у жителей, согласны ли они в 2020-2022 гг. платить по 200 рублей в год с каждого совершеннолетнего на благоустройство территории.

В то же время предлагается освободить от этих выплат ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких пенсионеров старше 70 лет и инвалидов.

Этот референдум в Утане — единственное подобное голосование, которое проходит в этом году в Забайкалье, уточнили в краевом избиркоме. Сообщается, что, по данным на 12:45 по местному времени (06:45 по московскому времени), участие в голосовании приняли уже 2,7 тысячи человек, что составляет примерно 11% от общего числа избирателей.

Также 8 сентября в Забайкалье проходят выборы губернатора, Думы и еще более 120 муниципальных кампаний. На позицию главы региона претендуют четыре кандидата: представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елена Краузе, самовыдвиженец и врио губернатора Александр Осипов, кандидат от фракции «Патриоты России» Вячеслав Ушаков и Яна Шпак, которую выдвинула «Партия роста».

Всего в Забайкалье зарегистрированы 791,8 тысячи избирателей. В регионе работают 926 избирательных участков, которые начали работу в воскресенье в 08:00 местного времени (02:00 по московскому времени).