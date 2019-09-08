Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

В ЦИК заявили, что день тишины в РФ прошел в полном спокойствии

221
0 Оставить комментарий

В ЦИК заявили, что день тишины в РФ прошел в полном спокойствии

Москва, 8 сентября. День тишины в РФ прошел в полном спокойствии, заявлений, на которые необходимо экстренно реагировать, на горячую линию Центральной избирательной комиссии не поступало. Об этом в воскресенье сообщил журналистам заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев в ходе посещения цифрового участка в столице.

«Я вчера не видел больших жалоб, может быть, они поступили ночью», — отметил он, уточнив, что день тишины прошел абсолютно спокойно.

Булаев также добавил, что на горячую линию ЦИК заявлений, на которые нужно молниеносно реагировать, не поступало.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров