Более тысячи наблюдателей следят за единым днем голосования в Забайкалье

вы

Чита, 8 сентября. Более тысячи наблюдателей следят за ходом единого дня голосования в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.

Отмечается, что на избирательных участках в Забайкалье работают 1150 наблюдателей. При этом 881 наблюдатель направлен на 635 участков от региональной общественной палаты.

«Отметим, первый опыт масштабного привлечения наблюдателей Общественной палатой получен на выборах главы государства в марте 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора Забайкальского края.

На пост губернатора Забайкальского края претендуют четыре кандидата: представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елена Краузе, самовыдвиженец, врио губернатора Александр Осипов, кандидат от партии «Патриоты России» Вячеслав Ушаков и Яна Шпак, выдвинутая Партией роста. Также в регионе проходят выборы депутатов читинской городской думы и еще более 120 муниципальных кампаний.

Избирательные участки в Забайкалье открылись в 08.00 по местному времени (02.00 по московскому времени). В общей сложности, в регионе зарегистрированы порядка 800 тысяч избирателей. На территории края работают более 900 избирательных участков.