Канадка Андрееску сенсационно победила Серену Уильямс в финале US Open

Нью-Йорк, 8 сентября. Канадская теннисистка Бьянка Андрееску сенсационно победила американку Серену Уильямс в финале Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщается в микроблоге турнира в социальной сети Twitter.

Поединок завершился со счетом 6:3, 7:5 и продлился всего один час и 41 минуту. При этом во втором сете 19-летняя канадка вела со счетом 5:1, но 37-летняя американка смогла отыграть матчбол.

Для Андрееску это первая в карьере победа на турнирах серии Большого шлема. В нынешнем сезоне спортсменка ни разу не проигрывала теннисистке из десятки лучших рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Уильямс — четырехкратная олимпийская чемпионка и 23-кратная победительница турниров Большого шлема. Для повторения рекорда Маргарет Корт ей не хватает всего лишь одного титула, охоту за которым она ведет в течение последних лет. В июле текущего года она вышла в финал Уимблдонского турнира, где не смогла противостоять румынке Симоне Халеп.