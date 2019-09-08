В Москве открылись избирательные участки

Москва, 8 сентября. Ровно в восемь утра в российской столице открылись избирательные участки.

Жителям Москвы в единый день голосования предстоит выбрать депутатов седьмого созыва Московской городской думы. До восьми вечера на территории столицы будут работать 3600 избирательных участков.

Кроме того, впервые в истории проведения предвыборных кампаний жители Москвы смогут проголосовать из дома в рамках эксперимента по проведению электронных выборов.

Напомним, что на 45 депутатских мест в законодательном органе российской столицы претендуют 225 кандидатов. Выборы пройдут по мажоритарной избирательной системе, без партийных списков.

В единый день голосования в выборах депутатов Московской городской думы примут участие президент России Владимир Путин и глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев.

