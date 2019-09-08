Единый день голосования стартовал в России. События дня. ФАН-ТВ

Единый день голосования Единый день голосования проходит 8 сентября в России. В выборах разного уровня примут участие около 56 млн. жителей страны. Они будут выбирать губернаторов, депутатов законодательных органов субъектов и муниципалитетов, переизбирать депутатов Государственной Думы и региональных парламентов по одномандатным округам. Избирательные участки открылись уже во многих регионах. И даже есть первые цифры. К примеру, явка на выборах губернатора Сахалина за два часа превысила 6%.

Телефонные переговоры Путина и Зеленского Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры. Режим прекращения огня, взаимный обмен удерживаемых лиц стали основными темами. Главы двух государств сошлись во мнении, что обмен в формате «35 на 35» — шаг к восстановлению отношений между странами. Также лидеры обсудили организацию саммита в нормандском формате и договорились о дальнейших контактах.

Протестующие в Гонконге напали на метро В Гонконге продолжаются протестные акции. Накануне неожиданно для стражей порядка демонстранты пытались атаковать станцию метро Prince Edward. Демонстранты выработали новую тактику: в своих группах они сообщили о блокировке аэропорта, а сами направились к метрополитену. Запутав полицию, в городе начались беспорядки. Правоохранители пыталась остановить протестующих, но они направили мощные лазеры в полицейских. Стражам порядка пришлось применить газовые гранаты. Напомним, митинги в Гонконге начались в июне этого года. Поводом стало решение властей поменить закон об экстрадиции. Мирные акции с каждым разом перерастали в агрессивные. Позже власти Гонконга согласились полностью отозвать законопроект об экстрадиции, но оппозиция предъявила новые требования.