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Единый день голосования стартовал в Петербурге

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Единый день голосования стартовал в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 сентября. Единый день голосования стартовал в Петербурге. В Северной столице проходят выборы губернатора и муниципальных депутатов.

На пост главы Санкт-Петербурга претендуют три кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии «Справедливая Россия» и Михаил Амосов от партии «Гражданская платформа».

Отметим, что в 08.00 (время совпадает с московским) избирательные участки открылись во всех регионах Северо-Западного федерального округа, кроме Калининградской области: в этом регионе голосование начнется в 09.00 по московскому времени. 

В единый день голосования в СЗФО также выбирают главу Вологодской области и губернатора Мурманской области. 

На пост губернатора Вологодской области претендуют пять кандидатов. За пост главы Мурманской области борются шесть человек, а голосование в этом регионе на отдельных участках стартовало еще с 06.00 по московскому времени. Во многих регионах СЗФО также проходят выборы депутатов муниципальных советов и городских дум.

Напомним, 8 сентября 2019 года в России проходит ежегодный единый день голосования. По всей стране состоятся более пяти тысяч выборов федерального и регионального уровней.

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