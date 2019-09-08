На Украине назвали имена и фамилии переданных России граждан

Киев, 8 сентября. Экс-руководитель военной прокуроры Украины Анатолий Матиос опубликовал имена и фамилии 13 переданных России граждан.

Список фамилий, а также детали заведенных на граждан в Киеве уголовных дел, размещены на страничке бывшего украинского главного прокурора в социальной сети Facebook.

Трое из них – граждане России Алексей Седиков, Денис Сидоров и Виктор Агеев, которых осудили за участие в боевых действиях на стороне народных республик Донбасса.

Еще двое – Александр Баранов и Максим Одинцов, которых на Украине судили за «дезертирство» и «госизмену» — бывшие военнослужащие ВСУ после воссоединения Севастополя и Крыма с РФ приняли российское гражданство.

Остальные граждане из списка – подданные Украины, обвиненные в Киеве по различным статьям. Это — Юлия Просолова, Станислав Ежов, Андрей Васьковский, Юрий Ломако, Сергей Лазарев, Дмитрий Кореновский, Виктор Федоров и Олег Хоменко.

Напомним, что Москва и Киев накануне по взаимной договоренности освободили осужденных и задержанных граждан. Освобождению заключенных предшествовала кропотливая, длительная работа, а также двусторонние переговоры.

Взаимный обмен осужденными и задержанными между Россией и Украиной стал результатом политической воли и системной кропотливой работы, заявила официальный представитель отечественного МИД Мария Захарова. Дипломат добавила, что в этом контексте очевидно, что «привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом».