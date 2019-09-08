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Экономика

Назван топ-5 самых экономичных и компактных кроссоверов в России

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Назван топ-5 самых экономичных и компактных кроссоверов в России

Москва, 8 сентября. Автомобильные специалисты провели исследование и составили топ-5 самых компактных кроссоверов, отличающихся низким расходом топлива и бюджетным ценником. Возглавил рейтинг автомобиль немецкого концерна BMW X1 стоимостью от 1,9 млн рублей.

Назван топ-5 самых экономичных и компактных кроссоверов в России

Под капотом машины установлен двигатель производительностью 136 лошадиных сил. Расход топлива составляет около 6,5 литра на 100 километров в условиях городской среды, за городом — 4,8 литра.

На второй строчке рейтинга расположился кроссовер Suzuki SX4. Стартовая стоимость автомобиля составляет 1,3 миллиона рублей. На сто километров у автомобиля уходит семь литров топлива. Замыкает тройку лидеров Mitsubishi ASX с расходом топлива 7,8 литра.

Далее по списку следуют Nissan Juke и Renault Arkana. Их стоимость существенно ниже лидеров рейтинга, но и расход топлива соответствующий. Так, на сто километров транспортным средствам необходимо 8 и 9,2 литра соответственно.

Ранее эксперты составили топ-5 самых популярных кроссоверов в России до 2 млн рублей.

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