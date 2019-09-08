Назван топ-5 самых экономичных и компактных кроссоверов в России

Москва, 8 сентября. Автомобильные специалисты провели исследование и составили топ-5 самых компактных кроссоверов, отличающихся низким расходом топлива и бюджетным ценником. Возглавил рейтинг автомобиль немецкого концерна BMW X1 стоимостью от 1,9 млн рублей.

Под капотом машины установлен двигатель производительностью 136 лошадиных сил. Расход топлива составляет около 6,5 литра на 100 километров в условиях городской среды, за городом — 4,8 литра.

На второй строчке рейтинга расположился кроссовер Suzuki SX4. Стартовая стоимость автомобиля составляет 1,3 миллиона рублей. На сто километров у автомобиля уходит семь литров топлива. Замыкает тройку лидеров Mitsubishi ASX с расходом топлива 7,8 литра.

Далее по списку следуют Nissan Juke и Renault Arkana. Их стоимость существенно ниже лидеров рейтинга, но и расход топлива соответствующий. Так, на сто километров транспортным средствам необходимо 8 и 9,2 литра соответственно.

Ранее эксперты составили топ-5 самых популярных кроссоверов в России до 2 млн рублей.