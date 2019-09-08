В Курганской, Челябинской и Оренбургской областях проходят выборы губернаторов

Москва, 8 августа. В восемь часов по местному времени (в шесть утра по Москве) избирательные участки открылись в Курганской, Челябинской и Оренбургской областях.

В этих российских регионах главная кампания – по выборам губернаторов. Кроме того граждане, имеющие право голоса, выберут депутатов в своих муниципалитетах, сообщает ТАСС.

Так в Челябинской области на главный государственный пост региона претендуют сразу пять кандидатов, в Курганской области – четыре человека, до выборов руководителя Оренбургской области допустили пятерых.

Кроме того, в Свердловской области также стартовали выборы разных уровней. Самые крупные — в Серовском округе, где выбирают депутата Государственной думы.