Украинцы высмеяли заявление Порошенко о его заслуге по обмену заключенными

Киев, 8 сентября. Заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что якобы он причастен к освобождению земляков в результате договоренности между РФ и Украиной, вызвало в комментариях к его посту в социальных сетях спорную реакцию.

Подавляющее число пользователей обрадовалось новости об освобождении украинских заключенных и поблагодарило нынешнюю киевскую власть. Участники дискуссии отмечают, что это отличная новость, но также интересуются, что же стоит за освобождением заключенных.

«Хорошая новость! Но какой ценой?» — интересуются комментаторы.

Параллельно с этим участники обсуждения выражают недоумение относительно того, что Порошенко присвоил себе заслугу в освобождении граждан Украины, другие и вовсе смеются над ним. Украинские пользователи не понимают, почему пятый президент страны считает себя причастным к событию.

«Ты гнал людей на убой… Зеленский исправляет твои ошибки», — критикует экс-главу страны Sergey Prokofiev.

Другие подчеркивают, что заслуга Порошенко заключается в том, что в ноябре 2018 года моряки военно-морских сил Украины, устроившие провокацию в Керченском проливе, попали в российскую тюрьму.

«Заслуга Порошенко, что моряки попали в плен!» — обращает внимание Tatiana Petrechenko.

В прошедшую субботу, 7 сентября, Москва и Киев по взаимной договоренности освободили осужденных и задержанных граждан. С российской стороны среди них были, в частности, осужденный за подготовку теракта в Крыму режиссер Олег Сенцов и нарушившие российскую государственную границу 24 украинских моряка. В тот же день в Россию прибыл главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, которого освободили по вердикту суда.

Освобождению заключенных предшествовала кропотливая, длительная работа, а также двусторонние переговоры.