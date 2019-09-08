Буддисты из забайкальского Агинского монастыря проголосовали на выборах

Чита, 8 сентября. Одними из первых в Забайкальском крае на выборах проголосовали буддийские священнослужители-ламы Агинского дацана.

Об этом ТАСС сообщил настоятель монастыря Бадма Цыбиков, отметив, что буддийские ламы традиционно являются активными участниками выборов, так как это «важная обязанность граждан».

«С утра уже почти все сходили, проголосовали. Постарались до начала утреннего молебна успеть», - рассказал шэрээтэ Агинского дацана.

Добавим, что в Единый день голосования в Забайкальском крае выбирают не только нового губернатора, но и депутатов Читинской городской думы и муниципальных представительных органов власти.

В регионе правом голоса наделены почти 800 тысяч избирателей, выборы проходят на 926 избирательных участках, которые открылись в восемь часов по местному времени (в два часа ночи по Москве).