Военные РФ доставили гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Даръа

Дамаск, 8 сентября. Более двух тонн гуманитарной помощи раздали российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии жителям города Нава в провинции Даръа.

Об этом журналистам рассказал руководитель ЦПВС Алексей Бакин, отметив, что перед гуманитарной акцией военные согласовали место ее проведения с представителями местной администрации.

«Уточнили, где наиболее необходимо произвести выдачу гуманитарной помощи. В каждый продуктовый набор входят мука, рис, консервы, сахар, чай. Кроме того, в местной школе мы раздали наборы для первоклассников», — рассказал генерал-майор

Также, как уточнил глава Центра по примирению враждующих сторон, российские военные подарили обучающимся в школе баскетбольные, футбольные и волейбольные мячи.

«Одновременно с выдачей продуктовых наборов в здании школы вели прием российские военные врачи. Они осмотрели всех желающих, поставили первичные диагнозы и назначили лечение..Лекарства медики раздавали бесплатно», — резюмировал Алексей Бакин.

Напомним, что две недели назад в Наве российским Центром по примирению враждующих сторон в САР была осуществлена выдача 750 продовольственных наборов. В преддверии подготовки детей к началу новому учебного года также прошла выдача около 200 школьных наборов для учеников начальных классов.

Как стало известно, в гуманитарной акции принял участие Региональный общественный фонд имени героя России Ахмата Кадырова. Фонд Ахмата Кадырова выдал порядка 900 наборов предметов первой необходимости.