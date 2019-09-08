В Башкирии стартовали выборы главы региона

Уфа, 8 сентября. Избиратели Башкортостана начали голосовать на выборах главы республики, участки открылись здесь на час раньше, сообщает избирком.

Избирательные участки в Башкирии будут работать 8 сентября в особом режиме, с семи часов утра до девяти вечера. Ранее такое решение приняли депутаты парламента Башкортостана. Время работы участков продлено для удобства избирателей, чтобы большее число граждан смогли реализовать свое конституционное право в единый день голосования.

«В 07.00 (05.00 по московскому времени) открылись все избирательные участки республики, началось голосование», — сообщили в центризбиркоме Башкирии.

ЦИК региона сообщает, что в республике работают 69 территориальных и около 3,5 тысячи участковых избирательных комиссий. В избирательных списках значатся более трех миллионов граждан, 38 тысяч из них впервые принимают участие в выборах.

На должность главы республики претендуют восемь кадидатов. Это Радий Хабиров, представляющий «Единую Россию», Юнир Кутлугужин от КПРФ, Владимир Барабаш от «Гражданской силы», Зульфия Гайсина от партии «Яблоко», представитель «Справедливой России» Юрий Игнатьев, Рафис Кадыров от «Патриотов России», Иван Сухарев от ЛДПР и Владимир Кобзев от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

Кроме того, в Башкирии выбирают двух депутатов Госсобрания региона, а также депутатов в ряде муниципалитетов республики.