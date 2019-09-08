Лоза рассказал, почему не назвал Нурмагомедова лучшим спортсменом России

Москва, 8 сентября. Советский и российский музыкант Юрий Лоза не стал называть бойца MMA Хабиба Нурмагомедова лучшим российским спортсменом.

Размышлениями на тему певец и композитор поделился в интервью изданию «Чемпионат», отметив, что поединок между россиянином и американцем он сможет посмотреть в записи.

«Хабиб должен победить, но уверенным в этом быть нельзя. Против него выходит не мальчик для битья. В этом виде спорта одно неосторожное движение может все решить», — отметил музыкант.

Лоза напомнил про Федора Емельяненко, который допустив всего одну ошибку, проигрывал бой. Кроме того певец допустил, что в легком весе цена осечки вырастает в разы.

«Да, Хабиб готов, он пойдет в партер, но даже борцы проигрывали по неосторожности. Ему надо доказывать, у него запредельный настрой. Это может сыграть ему на руку, потому что, когда глаза горят, человека не свалить», — рассуждает композитор.

Музыкант в преддверии боя отметил, что Нурмагомедов должен «придушить» своего соперника, и оказался прав – поединок был остановлен в третьем раунде после удушающего приема россиянина.

«Главным спортсменом России я бы его не назвал. У нас много видов спорта, где мы имеем хороших спортсменов. Пловцы выигрывают, легкоатлеты, футболисты в гостях обыгрывают Шотландию, хоккей — отдельная тема», — резюмировал Юрий Лоза.

Напомним, что следующим соперником российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова может стать американец Тони Фергюсон. С заявлением на тему выступил руководитель абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.