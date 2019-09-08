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Целебные свойства водки выявили медики

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Целебные свойства водки выявили медики

Москва, 8 сентября. Врачи пришли к выводу, что водка является эффективным средством избавления от остеохондроза.

По словам врачей, при обострении остеохондроза рекомендуется делать водочные компрессы. Они помогут избавиться от боли и снять отек, одновременно прогревая больной участок.

Для этого водку следует смешать с медом, после чего нанести на больное место и обернуть целлофановым пакетом, сверху укутав теплым платком или шарфом.

Специалисты подчеркивают, что такой компресс следует держать как можно дольше. Оптимальная длительность процедуры составляет два часа.

Целебные свойства водки выявили медики

Авторы рецепта напоминают, что остеохондроз в наши дни поражает примерно каждого третьего жителя Земли. Его симптомами являются боль в спине и шее, которая может отдаваться в плечи, руки и даже в голову.

При остеохондрозе происходит стирание дисков между позвонками. Усугубляют ситуацию неправильное питание и чрезмерные физические нагрузки. Людям с таким диагнозом следует отказаться от употребления алкоголя и табака, поскольку из-за этого замедляется движение крови по сосудам.

Ранее «Известия» назвали самые полезные и вредные продукты для мозга. К первой группе относятся ягоды, орехи, рыба и другие морепродукты, оливковое масло и свежие овощи, в особенности, листовые зеленые. Ко вредной пище специалисты отнесли жареную еду, красное мясо, жирные молочные продукты из цельного молока, полуфабрикаты и соль.

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Источник: РИА Новости
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