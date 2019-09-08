Целебные свойства водки выявили медики

Москва, 8 сентября. Врачи пришли к выводу, что водка является эффективным средством избавления от остеохондроза.

По словам врачей, при обострении остеохондроза рекомендуется делать водочные компрессы. Они помогут избавиться от боли и снять отек, одновременно прогревая больной участок.

Для этого водку следует смешать с медом, после чего нанести на больное место и обернуть целлофановым пакетом, сверху укутав теплым платком или шарфом.

Специалисты подчеркивают, что такой компресс следует держать как можно дольше. Оптимальная длительность процедуры составляет два часа.

Авторы рецепта напоминают, что остеохондроз в наши дни поражает примерно каждого третьего жителя Земли. Его симптомами являются боль в спине и шее, которая может отдаваться в плечи, руки и даже в голову.

При остеохондрозе происходит стирание дисков между позвонками. Усугубляют ситуацию неправильное питание и чрезмерные физические нагрузки. Людям с таким диагнозом следует отказаться от употребления алкоголя и табака, поскольку из-за этого замедляется движение крови по сосудам.

Ранее «Известия» назвали самые полезные и вредные продукты для мозга. К первой группе относятся ягоды, орехи, рыба и другие морепродукты, оливковое масло и свежие овощи, в особенности, листовые зеленые. Ко вредной пище специалисты отнесли жареную еду, красное мясо, жирные молочные продукты из цельного молока, полуфабрикаты и соль.