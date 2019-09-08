Математики через 65 лет сумели разложить число 42 на три куба

Москва, 8 сентября. Американские ученые Эндрю Букер и Эндрю Сазерленд смогли разложить число 42 на три куба.

Как сообщает интернет-издание «N+1», этой головоломке 65 лет, и только сейчас математикам из Бристольского университета и Массачусетского технологического института удалось справиться с ней.

Ее смысл в том, чтобы найти все неизвестные уравнения «x³+y³+z³=k», где k – число от одного до 100. До последнего времени математическая задача оставалась неразрешенной для случаев, когда число k равняется 33 и 42.

Решение удалось найти с помощью «суперкомпьютера» Charity Engine. На это ушло более миллиона часов расчетов. Долгожданное решение выглядит следующим образом: x = -80538738812075974, y = 80435758145817515, z = 12602123297335631.

Напомним, что в середине июля в Интернет попал самый короткий тест на IQ, который состоит всего из трех математических вопросов. Задание придумал профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик еще в 2005 году, однако тест стал достоянием общественности только теперь.

Участникам предлагается решить три задачки, по итогам которых можно будет оценить их уровень умственного развития. По словам Фредерика, этот тест проходили три тысячи человек, среди которых были студенты Гарвардского и Йельского университетов.

При этом лишь 17% участников эксперимента дали верный ответ. Автор теста подчеркнул, что для успешного решения задач необходимо «подавить» цифры, которые первыми приходят в голову.